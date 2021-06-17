Глава Высшей контрольной палаты Туркменистана встретился со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

Специальный представитель ЕС по Центральной Азии Питер Буриан, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом, был принят вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области безопасности, энергетики, транспорта, охраны окружающей среды. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам безопасности, стабильности и устойчивого развития на региональном и международном уровнях. В этой связи стороны отметили многолетний опыт сотрудничества в рамках совместных проектов по противостоянию угрозам и вызовам современности.

Также состоялся обмен мнениями относительно дальнейшего расширения торгово-экономических связей и культурно-гуманитарных обменов Туркменистана со странами ЕС.

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