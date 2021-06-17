Глава МИД Туркменистан провел переговоры со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры со специальным представителем Евросоюза по Центральной Азии Питером Бурианом, прибывшим в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны отметили активизацию политико-дипломатического взаимодействия, в том числе в рамках совместного комитета «ЕС – Туркменистан». Также была подчеркнута важность регулярных политических консультаций высокого уровня в формате «Европейский союз – Центральная Азия».

Особое внимание стороны уделили вопросам имплементации стратегии ЕС для Центральной Азии. В этой связи было отмечено, что Туркменистан приветствует поддержку ЕС в реализации региональных транспортных и энергетических проектов по линии «Восток-Запад», в том числе «Каспийское море – Черное море», «Лазуритовый коридор» и т. д.

Стороны также рассмотрели вопросы развития взаимодействия в области топливной энергетики. В частности, стороны подтвердили свою приверженность продвижению проекта по выводу туркменских энергоресурсов на европейские рынки.

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