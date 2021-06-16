Туркменистан принял участие в онлайн-форуме по поддержке женского предпринимательства в Центральной Азии и Афганистане

Поддержка женского предпринимательства и обеспечение гендерного равенства в сфере занятости стали главными темами международного онлайн-форума «Расширение экономических прав и возможностей женщин для устойчивого развития в Центральной Азии и Афганистане». Форум был организован Олий Мажлисом (парламентом) Узбекистана и Программой развития ООН.

В многосторонней встрече, прошедшей под эгидой «Диалога женщин-лидеров Центральной Азии», приняли участие председатель нижней палаты туркменского парламента Гульшат Маммедова и представители Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

Участники форума выразили поддержку усилиям правительств государств региона в вопросах обеспечения гендерного равенства и повышения роли женщин в достижении Целей устойчивого развития ООН. Была отмечена необходимость более полной реализации предпринимательского потенциала женщин, расширения их присутствия на рынке труда и активного продвижения в государственном и частном секторах.

По итогам встречи были приняты «дорожная карта» по развитию сотрудничества в сфере устойчивого развития между женщинами-предпринимателями Центральной Азии и Афганистана и совместное заявление.

© TURKMENISTAN.RU, 2021