На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 176 сделок

Общая сумма заключенных за неделю сделок на торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана составила 2 миллиона 252 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Великобритании закупили автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»). Помимо этого, коммерсантам из России, Турции и Азербайджана были реализованы махровые изделия и хлопчатобумажная пряжа.

За манатные средства бизнесмены из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции приобрели хлопчатобумажную пряжу на 822 тысячи манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили суммарный нефтяной кокс, полиэтилен высокой плотности и полипропилен, а также ковры ручной работы и хлопок-волокно на общую сумму около 590 миллионов манатов.

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