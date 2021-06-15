Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел курс по возобновляемым источникам энергии

Центр ОБСЕ в Ашхабаде провел обучающий курс по ознакомлению с передовым опытом разработки целевых показателей для использования возобновляемых источников энергии в Туркменистане.

Участниками курса стали преподаватели и студенты Туркменского государственного энергетического института и представители туркменского Минэнерго. Они обсудили различные сценарии разработки и реализации масштабных проектов по использованию возобновляемых источников энергии. С учетом климатических условий Туркменистана, особое внимание было уделено вопросам использования солнечных и ветряных электростанций.

В ходе обсуждения было отмечено, что Центр ОБСЕ в Ашхабаде внес вклад в разработку нескольких ключевых политических документов, которые определяют основное направление политики Туркменистана по постепенному переходу к экономике с более низкими значениями выбросов парниковых газов. В частности, были названы «Национальная стратегия по изменению климата» и «Национальная стратегия по развитию возобновляемой энергетики в Туркменистане до 2030 года».

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