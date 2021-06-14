В Туркменистане отметили День науки

В Туркменистане широко отмечен профессиональный праздник ученых и сотрудников научных организаций – День науки.

В рамках празднования в Инженерно-технологическом университете имени Огузхана в Ашхабаде состоялась двухдневная международная научная конференция «Наука, техника и развитие инновационных технологий», организованная Министерством образования и Академией наук Туркменистана.

Здесь же состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса научных работ среди молодежи Туркменистана, традиционно проводимого в честь Дня науки. Участие в конкурсе приняли более одной тысячи человек. Они представили свои разработки, теоретические изыскания и исследования по актуальным направлениям науки и технологий.

Экспертное жюри отметило работы 32 студентов и 25 молодых ученых. Победителям молодежного научного конкурса от имени президента Туркменистана были вручены почетные дипломы и ценные подарки.

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