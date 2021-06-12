Туркменистан погасил китайские кредиты, привлеченные для диверсификации газового экспорта

Туркменистан полностью погасил китайские кредиты, привлеченные госконцерном «Туркменгаз» для диверсификации экспорта газа на мировые рынки. Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий топливно-энергетический комплекс.

Он отчитался на заседании по вопросам возврата иностранных кредитов, привлеченных для строительства газопровода Туркменистан – Китай и поэтапного освоения одного из крупнейших в мире газовых месторождений «Галкыныш» («Возрождение»).

По его словам, в настоящее время эти заемные денежные средства полностью погашены, о чем 8 июня 2021 года было получено официальное извещение от Синцзянского филиала Государственного банка развития Китая.

Заслушав отчет, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, благодаря принятым эффективным мерам Туркменистан сохраняет темпы экономического развития и финансовую стабильность.

Глава государства подчеркнул, что своевременное погашение предоставленных КНР кредитов показывает, что Туркменистан является экономически мощным государством, демонстрирующим ответственный подход к выполнению взятых на себя обязательств.

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