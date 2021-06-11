Туркменистан принял участие в онлайн-конференции стран СНГ по развитию бизнеса в период пандемии

Туркменистан принял участие в онлайн–конференции «Условия для совершенствования и развития бизнеса», организованной Советом глав торгово-промышленных палат стран – членов СНГ.

В работе конференции, прошедшей на платформе ZOOM, приняли участие руководители и представители торгово-промышленных и региональных палат, а также бизнес-структур государств – участников СНГ. Цель встречи – обмен опытом в развитии малого и среднего предпринимательства в условиях пандемии.

В ходе конференции были обсуждены вопросы деятельности торгово-промышленных и региональных палат, а также частных предпринимателей стран – членов СНГ в области расширения внешнеторговых отношений и межрегионального сотрудничества.

Особое внимание было уделено вопросам цифровизации бизнеса, в частности, развитию электронной торговли. Участники онлайн-форума были также ознакомлены с проводимыми в Туркменистане реформами по развитию негосударственного сектора экономики и активизации взаимодействия с зарубежными партнерами.

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