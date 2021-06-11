Туркменистан расширяет участие в транспортной программе ТРАСЕКА

Вопросы расширения взаимодействия были обсуждены в ходе переговоров по видеосвязи между вице-премьером, главой МИД Туркменистана Рашидом Мередовым и генеральным секретарем постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Асетом Асавбаевым.

Стороны отметили, что Туркменистан поддерживает проекты, направленные на гармонизацию законодательства, совершенствование тарифной политики и развитие транспортной инфраструктуры коридора «Европа – Кавказ – Азия» (ТРАСЕКА).

Также была подчеркнута роль Туркменистана в развитии транспортно-транзитного потенциала региона. В этой связи было отмечено, что Ашхабад готов продолжать совместную реализацию соответствующих документов ТРАСЕКА, нацеленных на расширение инвестиционных возможностей транспортно-транзитных коридоров по линии «Азия – Европа», «Европа – Ближний Восток», в частности, «Лазуритовый коридор» и «Каспийское море – Черное море».

Стороны также выразили заинтересованность в продолжении совместных мероприятий и профильных встреч с участием представителей транспортного сектора Туркменистана. Здесь была особо отмечена заинтересованность туркменской стороны в изучении международного опыта в сфере цифровизации и логистики.

© TURKMENISTAN.RU, 2021