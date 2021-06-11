В столице Туркменистана открыли представительство Управления ООН по обслуживания проектов

В представительстве ООН в Ашхабаде состоялась церемония открытия в Туркменистане офиса Управления ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС). В открытии приняли участие руководители и представители МИД Туркменистана, учреждений ООН в Ашхабаде, посольства Японии в Туркменистане, туркменские и иностранные журналисты.

Выступая на церемонии, исполняющая обязанности постоянного координатора ООН в Туркменистане Кристин Вейганд подчеркнула, что открытие офиса ЮНОПС в стране призвано способствовать реализации проектов, осуществляемых агентствами ООН в Туркменистане и регионе. Во встрече по видеосвязи приняла участие директор офиса ЮНОПС в Австрии Фрея фон Грооте, выразившая надежду на тесное сотрудничество правительства Туркменистана с командой ООН в реализации проектов, в том числе в сфере здравоохранения и борьбы с изменением климата.

Также участники церемонии обсудили вопросы реализации нового грантового проекта по укреплению системы здравоохранения Туркменистана, осуществляемого в сотрудничестве с Японией.

© TURKMENISTAN.RU, 2021