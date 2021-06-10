Шелководы Туркменистана выполнили государственный заказ на производство коконов шелкопряда, продав государству 2100 тонн ценного сырья для текстильной промышленности страны.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил тружеников села с этим достижением. Глава государства в своем поздравлении отметил, что производство шелка является одной из важнейших отраслей национальной экономики.

Он также отметил, что в дальнейшем планируется увеличить инвестиции в шелководство и расширить производственную базу отрасли, что позволит создать дополнительные рабочие места и повысить рентабельность шелководства.

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