|10.06.21 08:47
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Шелководы Туркменистана выполнили государственный заказ на производство коконов шелкопряда
Шелководы Туркменистана выполнили государственный заказ на производство коконов шелкопряда, продав государству 2100 тонн ценного сырья для текстильной промышленности страны.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поздравил тружеников села с этим достижением. Глава государства в своем поздравлении отметил, что производство шелка является одной из важнейших отраслей национальной экономики.
Он также отметил, что в дальнейшем планируется увеличить инвестиции в шелководство и расширить производственную базу отрасли, что позволит создать дополнительные рабочие места и повысить рентабельность шелководства.
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