Туркменскому бизнесу будет оказана государственная финансовая поддержка

В одном из центральных парков Бухареста Посольство Туркменистана в Румынии совместно с негосударственной организацией «Green Revolution» организовало велопробег по случаю Всемирного дня велосипеда и 30-летия независимости Туркменистана. Вместе с дипломатами и активистами-экологами на старт вышли спортсмены из числа туркменских студентов, обучающихся в румынских вузах.