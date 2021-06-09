|09.06.21 12:23
|
Туркменскому бизнесу будет оказана государственная финансовая поддержка
Туркменским предпринимателям будет оказана государственная финансовая поддержка. Постановление «О государственной финансовой поддержке предпринимательства» подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Согласно документу, меры финансовой поддержки бизнеса принимаются в целях развития в стране малого и среднего предпринимательства, стимулирования предпринимательской деятельности, совершенствования государственной поддержки бизнеса, а также создания новых рабочих мест.
© TURKMENISTAN.RU, 2021