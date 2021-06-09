Президент Туркменистана принял нового главу центра ОБСЕ в Ашхабаде

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял нового главу Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джона Макгрегора. В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества в области цифровой экономики, устойчивой энергетики, транспорта и оптимизации функционирования транзитных коридоров.

Особое внимание в ходе встречи было уделено актуальным проблемам взаимодействия в сфере экологии, а также вопросам, связанным с изменением климата, рациональным использованием водных ресурсов и аральской проблематикой.

Стороны высоко оценили уровень двустороннего партнерства в гуманитарной области, в том числе с учетом проводимых в Туркменистане демократических реформ и совершенствования национального законодательства.

Стороны подтвердили актуальность дальнейшей консолидации усилий в борьбе с современными вызовами и угрозами на региональном и международном уровнях, включая обеспечение кибербезопасности, противодействие трансграничной преступности, терроризму, наркотрафику.

Также акцент был сделан на вопросах мирного урегулирования в Афганистане.

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