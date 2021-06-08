Главы МИД Туркменистана и Сербии провели онлайн-переговоры

Актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня обсудили онлайн вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Республики Сербия Никола Селакович.

Было подчеркнуто стремление сторон к дальнейшему развитию туркмено-сербских отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической и гуманитарной областях.

Стороны отметили необходимость активизации контактов по линии внешнеполитических ведомств двух стран и договорились провести работу по развитию договорно-правовой базы взаимодействия. В частности, министры договорились разработать проект «дорожной карты» двустороннего сотрудничества, который будет включать перечень конкретных мероприятий, нацеленных на дальнейшее развитие многопланового партнерства.

В числе перспективных сфер партнерства были названы торговля, текстильная и газохимическая промышленность. Также стороны подчеркнули необходимость интенсификации двусторонних контактов по линии образования и науки.

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