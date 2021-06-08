На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 9 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 9 сделок на 9 миллионов 807 тысяч долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Афганистана и Мальты приобрели автобензин марки EСO-93 (ГК «Туркменгаз»). Бизнесмены из Афганистана закупили также тяжелый вакуумный газойль, выработанный на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе. Помимо этого, коммерсантам из Казахстана и Киргизии были реализованы газобетонные блоки и крашеные махровые изделия.

За манатные средства бизнесмены из Объединённых Арабских Эмиратов закупили пряжу хлопчатобумажную на 10 миллионов 250 тысяч манатов.

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