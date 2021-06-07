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07.06.21 10:47

В Ашхабаде состоялось первое заседание первого созыва верхней палаты парламента Туркменистана

В Ашхабаде состоялось первое заседание палаты Халк Маслахаты (Народного Совета) Милли Генгеша (Национального Совета) Туркменистана первого созыва. Депутаты верхней палаты туркменского парламента рассмотрели и одобрили новые законы и нормативно-правовые акты, принятые 22 мая на четырнадцатом заседании нижней палаты парламента – Меджлиса.

В частности, были одобрены законы «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «К 30-летию независимости Туркменистана», «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Защитник Отчизны – независимого Туркменистана», «О государственно-частном партнерстве», «О фирменных наименованиях», «О присоединении к таможенной конвенции, касающейся контейнеров» и т. п.

По всем законам, вынесенным на рассмотрение нижней палаты парламента, были приняты соответствующие постановления.

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