В столице Туркменистана отметили День русского языка и день рождения Пушкина

В Ашхабаде отметили День русского языка и день рождения Александра Пушкина. Российские дипломаты и ученики Туркмено-российской школы имени А.С. Пушкина возложил цветы к памятнику поэту в одном из живописных уголков Ашхабада. Затем в актовом зале школы ученики читали стихи и прозу Пушкина, пели песни на его стихи. По окончании выступления ученики возложил цветы к памятнику поэту, установленному в фойе школы осенью 2019 года.

Также к 222-годовщине со дня рождения Пушкина творческий коллектив Государственного русского драматического театра имени А.С.Пушкина поставил новый спектакль «Друзья мои, прекрасен наш союз!» Постановка, осуществленная режиссером-постановщиком, заслуженной артисткой Туркменистана Натальей Лаукерт посвящена лицейским годам великого русского поэта.

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