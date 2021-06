Состоялась презентация новой книги о стране Маргуш

В Московском доме национальностей состоялась презентация книги «Мир цивилизации Окса». Организатором форума выступил Институт этнологии и антропологии имени Миклухо-Маклая Российской академии наук, при котором на протяжении последних двух десятилетий функционирует Маргианская археологическая экспедиция.

Она была создана в соответствии с договором о сотрудничестве с Министерством культуры Туркменистана, а ее научным партнером с туркменской стороны выступает Национальное управление по охране, изучению и реставрации памятников истории и культуры.

В январе нынешнего года в известном научном издательстве «Рутледж» (Routledge, Лондон – Нью-Йорк) вышло фундаментальное исследование «Мир цивилизации Окса» (The World of the Oxus Civilization), осуществленное под редакцией доктора Бертиль Лионне (Франция) и руководителя Маргианской экспедиции, доктора исторических наук, профессора Надежды Дубовой (Россия).

Книга является фактически полным синтезом всего, что ныне известно о стране Маргуш. В ее написании приняли участие специалисты многих стран, и в первую очередь те, которые участвовали в археологических раскопках памятников древней Маргианы и связанных с ней памятников древней Бактрии. Выход данной книги в столь престижном издательстве – высокая международная оценка результатов, достигнутых благодаря содружеству ученых России, Туркменистана и стран СНГ.

