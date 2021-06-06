Делегация Туркменистана провела серию встреч и переговоров в рамках визита в Санкт-Петербург

Правительственная делегация Туркменистана во главе с вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым с 3-го по 4-е июня 2021 года находилась с рабочим визитом в городе Санкт-Петербурге.

Основной целью визита было участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Выступая на тематической сессии форума, Сердар Бердымухамедов подтвердил готовность туркменской стороны к налаживанию долгосрочного, многопланового сотрудничества с заинтересованными сторонами и озвучил его приоритетные направления.

На полях форума состоялась встреча сопредседателей Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству – туркменского вице-премьера Сердара Бердымухамедова и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука. В ходе беседы стороны отметили активную динамику развития туркмено-российских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Была подчеркнута ключевая роль Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в продвижении двусторонних торгово-экономических связей.

Стороны особое внимание уделили вопросам расширения взаимодействия в области транспорта, энергетики, промышленности, цифровизации, здравоохранения, финансов. Стороны отметили стабильный рост объема двусторонней торговли.

Также состоялась встреча Сердара Бердымухамедова с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы углубления партнерства Туркменистана с РФ по широкому спектру направлений. В этой связи была подчеркнута приверженность Туркменистана созданию в стране благоприятного инвестиционного климата.

В рамках форума глава туркменской делегации также встретился с генеральным директором АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексеем Рахмановым. Стороны рассмотрели вопросы модернизации туркменского морского и речного транспорта, включая создание современного морского торгового флота.

На полях форума члены туркменской делегации провели встречи с представителями ряда российских компаний и банковских учреждений.

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