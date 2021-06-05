Темп роста ВВП Туркменистана за пять месяцев года превысил 6 процентов

По итогам пяти месяцев 2021 года темп роста ВВП составил 6,1 процента. Об этом на заседании правительства по видеосвязи сообщил вице-премьер Гыдыргелди Мушшиков, курирующий экономический блок.

Вице-премьер отметил, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 5,3 процента увеличилось производство продукции и на 17,5 процента вырос объем розничного товарооборота. Было подчеркнуто, что по сравнению с соответствующим периодом минувшего года в стране на 10,5 процента выросла среднемесячная заработная плата.

Также вице-премьер сообщил, что в соответствии с программой по разгосударствлению госимущества за январь – май 2021 года приватизировано 52 объекта госсобственности.

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