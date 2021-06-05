В Туркменистане стартовала зерноуборочная кампания

Земледельцы Туркменистана приступили к уборке хлеба. По старой традиции символический старт жатве дали старейшины, скосив первые пшеничные колосья, после чего к работе приступили зерноуборочные комбайны. В этом году туркменским хлеборобам предстоит собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна с 690 тысяч гектаров земли.

В целом в страде-2021 будут задействованы более двух тысяч зерноуборочных комбайнов. Доставку пшеницы на 156 приемных пунктов, склады и элеваторы обеспечат около 11 тысяч грузовых машин, выделенных различными министерствами и отраслевыми ведомствами. Своевременный расчет с хлеборобами за сданный урожай будет осуществляться через местные отделения Государственного коммерческого банка «Дайханбанк» («Крестьянский банк»).

По случаю начала косовицы в регионах страны состоялись производственные семинары, в ходе которых был обсужден круг вопросов организации слаженной работы зерноуборочного конвейера.

© TURKMENISTAN.RU, 2021