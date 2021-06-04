|04.06.21 09:47
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Делегация Туркменистана участвует в XXIV Петербургском международном экономическом форуме
Распоряжением президента Гурбангулы Бердымухамедова делегация Туркменистана командирована в город Санкт-Петербург Российской Федерации для участия в работе XXIV Петербургского международного экономического форума.
Помимо участия в работе форуме, туркменская делегация также проведет на полях форума серию встреч и переговоров по развитию экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.
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