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04.06.21 09:47

Делегация Туркменистана участвует в XXIV Петербургском международном экономическом форуме

Распоряжением президента Гурбангулы Бердымухамедова делегация Туркменистана командирована в город Санкт-Петербург Российской Федерации для участия в работе XXIV Петербургского международного экономического форума.

Помимо участия в работе форуме, туркменская делегация также проведет на полях форума серию встреч и переговоров по развитию экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

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