В Туркменистане отметили Всемирный день велосипеда, учрежденный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Ашхабада. Главные события этого международного праздника, здоровья, спорта и экологии прошли в туркменской столице, где состоялся массовый велопробег с участием президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава государства возглавил колонну велосипедистов, которая проехала по ашхабадским проспектам. В велопробеге также приняли участие руководители правительства, парламента, мэрии Ашхабада, общественных организаций, СМИ, студенты. Массовые велопробеги по случаю Всемирного дня велосипеда также прошли во всех регионах Туркменистана.

В 2018 году Генеральная Ассамблея ООН по инициативе Туркменистана приняла резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. Соавторами этой резолюции выступили 56 стран.

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