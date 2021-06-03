Туркменистан и Международная организация по миграции расширяют взаимодействие

Вопросы расширения партнерства обсудили онлайн заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев и региональный координатор Международной организации по миграции (МОМ) по Центральной Азии Зейнал Гаджиев.

В ходе беседы стороны обсудили генеральное соглашение между правительством Туркменистана и МОМ о финансировании и софинансировании проектов. В частности, было отмечено, что для туркменской стороны это новый опыт взаимодействия с МОМ.

Стороны детально рассмотрели вопросы реализации нового национального проекта «Запуск национального механизма перенаправления жертв торговли людьми в Туркменистане». В этой связи были обсуждены действия Туркменистана на национальном уровне по противодействию торговле людьми, включая оказание жертвам помощи правового и социального характера. Также была подчеркнута необходимость организации подготовки соответствующих специалистов.

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