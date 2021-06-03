Глава МИД Туркменистана встретился с новым руководителем Центра ОБСЕ в Ашхабаде

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым руководителем центра ОБСЕ в Ашхабаде, послом Джоном Макгрегором.

Стороны рассмотрели вопросы развития взаимодействия в борьбе с современными угрозами и вызовами на региональном и международном уровнях, включая координацию действий в области экологической и информационной безопасности.

Дипломаты отметили активизацию связей Туркменистана с такими институтами ОБСЕ, как офис Верховного комиссара по делам национальных меньшинств, офис Представителя по свободе СМИ и Бюро по демократическим институтам и правам человека.

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия в сфере устойчивого транспорта и энергетической безопасности, включая разработку инициатив по устойчивой энергетике в рамках ОБСЕ.

© TURKMENISTAN.RU, 2021