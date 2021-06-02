В Туркменистане отметили Международный день защиты детей

В Ашхабаде и регионах Туркменистана широко отметили Международный день защиты детей.

Праздничные мероприятия прошли в Оздоровительном учебно-воспитательном комплексе в Ашхабаде, в столичном «Дворце благоденствующих» (детском доме) и других детских школьных и дошкольных учреждениях страны. Воспитанникам этих учреждений были вручены праздничные подарки от Благотворительного фонда по оказанию помощи нуждающимся в опеке детям имени Гурбангулы Бердымухамедова.

В гуманитарной акции также приняли участие руководители и представители Министерства здравоохранения и медицинской промышленности, Министерства образования Туркменистана, общественных организаций, СМИ и представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане.

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