Делегация нижней палаты парламента Туркменистана приняла участие в парламентской ассамблее Организации экономического сотрудничества

Делегация палаты Меджлис Милли Генгеша Туркменистана приняла онлайн-учас­тие во второй Генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ОЭС). Форум проходит в столице Пакистана городе Исламабаде в гибридном формате.

Главная тема двухдневной конференции парламентариев стран ОЭС – «Содействие парламентскому партнерству для региональной интеграции». На повестку дня встречи вынесены вопросы реализации Целей устойчивого развития в регионе в период пандемии COVID-19. Также участники форума обсуждают роль женщин в продвижении региональной повестки, возможности парламентов в стимулировании торговли и продвижении туризма в странах ОЭС.

Туркменистан с марта текущего года председательствует в Организации экономического сотрудничества. В этой связи туркменской стороной была разработана соответствующая концепция, направленная на продвижение процесса устойчивого экономического роста и развития в регионе.

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