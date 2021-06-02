Президент Туркменистана посетил Научно-клинический центр охраны здоровья матери и ребенка

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие во встрече, организованной в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка в Ашхабаде в честь Международного дня защиты детей.

Туркменский лидер вместе с главой представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд посетил отделение развития и раннего восстановления ребенка, игровые комнаты для детей, кабинеты врача-логопеда и кардиохирурга. Глава государства побеседовал с лечащимися здесь детьми, их родителями и врачами. Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что постоянная забота о гармоничном развитии детей, охране и укреплении их здоровья является приоритетным направлениями политики туркменского государства.

Затем состоялась беседа президента Гурбангулы Бердымухамедова с главой представительства ЮНИСЕФ в Туркменистане Кристин Вейганд. Глава государства отметил эффективный характер взаимодействия Туркменистана и ЮНИСЕФ в сфере детского здравоохранения. В свою очередь Кристин Вейганд подчеркнула важность международного обмена опытом в области медицины, особенно медицины для детей.

После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов провел в конференц-зале центра совещание, посвященное Международному дню защиты детей. Глава государства поздравил всех с этим днем, отметив, что празднование этой даты в стране символизирует приверженность Туркменистана основополагающим идеям и принципам ООН в сфере прав и интересов ребенка.

Туркменский лидер предложил подготовить национальную стратегию «Здоровая мама – здоровый ребенок – здоровое будущее» и план мероприятий по ее реализации. «Претворение в жизнь данной стратегии с использованием цифровой системы и постоянный контроль за ее исполнением должны стать одной из основных задач», – сказал глава государства.

Выступившие на совещании отметили, что в соответствии с долгосрочными программами социально-экономического развития страны и государственной программой «Здоровье» в новой редакции в стране проводится большая работа, нацеленная на охрану здоровья матери и ребенка и оказание качественных медицинских услуг женщинам в репродуктивный период. Также было подчеркнуто, что за короткий период в стране построены современные детские школьные и дошкольные учреждения, что создает благоприятные условия для всестороннего развития подрастающего поколения.

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