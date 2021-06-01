Сопредседатели Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству провели онлайн-переговоры Аспекты реализации совместных проектов обсудили в режиме видеоконференции сопредседатели Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству – вице-премьер Сердар Бердымухамедов и управляющий директор «Itochu Corporation» Хироюки Цубай. Особое внимание стороны уделили расширению торгово-экономических отношений между Туркменистаном и Японией. Также стороны проанализировали реализацию совместных проектов и рассмотрели перспективные направления взаимодействия в нефтегазовой отрасли и на транспорте. В этой связи стороны обсудили ход строительства газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте с участием японских компаний «Sumitomo Corporation» и «Mitsubishi Hitachi Power Systems». © TURKMENISTAN.RU, 2021