Президент Туркменистана награжден золотым знаком Межгосударственной телерадиокомпании «Мир»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов за многолетнее плодотворное сотрудничество и поддержку деятельности ЗАО «Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» награжден золотым нагрудным знаком МТРК «Мир». Награду главе государства передал председатель телерадиокомпании Радик Батыршин в Ашхабаде в ходе интервью с туркменским лидером.

Туркменистан развивает сотрудничество с крупными информагентствами и популярными телерадиокомпаниями с целью интеграции в международное информационное пространство. Так, в ноябре 2020 года по итогам онлайн-переговоров, Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» подписала соглашение о сотрудничестве в области информационной политики с МИД Туркменистана, а также соглашение о сотрудничестве с Государственным комитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

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