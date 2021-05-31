Туркменистан отметил День туркменского ковра

В Туркменистане прошли торжества по случаю праздника туркменского ковра, ежегодно отмечаемого в последнее воскресенье мая.

Основные мероприятия состоялись в Ашхабаде, в здании Торгово-промышленной палаты Туркменистана. Здесь были проведены XXI заседание Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра, международная конференция «Туркменский ковер – образец красоты», а также выставка продукции туркменского торгового комплекса.

Экспозиция рассказала о достигнутых успехах развития торгового комплекса, текстильной и ковровой отраслей. На XXI заседании Всемирной ассоциации ценителей туркменского ковра и международной конференции «Туркменский ковер – образец красоты» прозвучали доклады об истории, сегодняшнем дне и перспективах развития туркменского искусства ковроделия.

В честь Праздника туркменского ковра по всей стране были проведены встречи, выставки, научные конференции, творческие конкурсы, концерты и другие мероприятия, посвящённые национальному достоянию – туркменскому ковру.

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