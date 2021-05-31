Глава МИД Туркменистана встретился с председателем телерадиокомпании «Мир»

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов провел переговоры с председателем Межгосударственной телерадиокомпании (МРТК) «Мир» Радиком Батыршиным, прибывшим в Ашхабад для обсуждения вопросов сотрудничества.

В ходе встречи стороны высоко оценили уровень взаимодействия в области информационного обмена и взаимодействия по линии СМИ. В частности, стороны рассмотрели возможности открытия корреспондентского пункта МТРК «МИР» в Туркменистане. Было подчеркнуто, что туркменская сторона рассматривает телерадиокомпанию «МИР» как одну из ведущих и авторитетных телерадиовещательных компаний с многомиллионной аудиторией, выполняющей важную миссию в укреплении политических, экономических и культурно-гуманитарных связей между странами и народами.

Председатель Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» также встретился с руководством Госкомитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии.

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