На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 15 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 15 сделок на 6 миллионов 224 тысячи долларов США.

В ходе торгов предприниматели из ОАЭ, Турции, Казахстана, Киргизии и Азербайджана приобрели пряжу хлопчатобумажную, гладкокрашеные и жаккардовые махровые изделия. Кроме того, на внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили портландцемент.

За манатные средства коммерсанты из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Армении, Индии и Пакистана приобрели пряжу хлопчатобумажную. Общая сумма сделок составила 9 миллионов 565 тысяч манатов.

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