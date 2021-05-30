Туркменистан и Евросоюз обсудили вопросы модернизации Договора к Энергетической хартии

В Ашхабаде состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиева с Чрезвычайным и Полномочным Послом Европейского Союза в Туркменистане Диего Руизом Алонсо.

В ходе переговоров стороны обсудили состояние и перспективы взаимодействия Туркменистана с ЕС в сфере энергетики. Особое внимание стороны уделили процессу модернизации Договора к Энергетической хартии. Среди ключевых аспектов модернизации были названы инвестиционная составляющая, финансирование, устойчивое развитие и правовые вопросы. Стороны подтвердили свою заинтересованность в гармонизации Договора к Энергетической хартии с целями, заложенными в Парижском соглашении по изменению климата.

В ходе встречи было отмечено, что решение о начале обсуждений модернизации Договора к Энергетической хартии было принято на Ашхабадской конференции организации в ноябре 2017 года. Также было подчеркнуто, что Туркменистан активно вовлечён в переговорный процесс по этой проблематике при тесной координации со странами-партнерами.

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