Президент Туркменистана провел совещание по вопросам организации летнего отдыха на туркменском побережье Каспия

Президент Гурбангулы Бердымухамедов по видеосвязи провел рабочее совещание по вопросам организации отдыха граждан в национальной туристической зоне «Аваза» на туркменском побережье Каспия в летний период.

Во встрече приняли участие министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, руководитель Центра управления по организации отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» Нурмухаммед Аманнепесов и замглавы МВД страны, заместитель руководителя данного центра Овездурды Ходжаниязов.

Они сообщили главе государства, что сезон отдыха в национальной туристической зоне «Аваза» начинается с 1 июня, и в настоящее время граждане приобрели более 2 тысяч 250 путевок в санатории и центры отдыха туристической зоны. Эти граждане были вакцинированы от коронавируса. На совещании было также подчеркнуто, что на «Авазе» налажена работа контрольно-пропускных пунктов и экспресс-тестирование на COVID-19, а для отдыхающих граждан предусмотрены услуги гостиничного транспорта.

Подводя итоги совещания, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил необходимость создания оптимальных условий для безопасного и полноценного летнего отдыха жителей Туркменистана на побережье Каспия.

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