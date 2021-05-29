Депутаты парламента Туркменистана приняли участие в международном экологическом конгрессе

Депутаты туркменского парламента приняли участие по видеосвязи в IX Невском международном экологическом конгрессе.

Форум, организованный Межпарламентской ассамблеей государств – участников СНГ, прошел под девизом «Экология планеты – устойчивое развитие». Особое внимание участников встречи было уделено вопросам интегрированного управления водными ресурсами и обмену опытом в сфере национальных стратегий и проектов в области охраны окружающей среды.

Представители Туркменистана ознакомили участников форума с ключевыми аспектами природоохранной политики и водной дипломатии страны, в частности, борьбой с опустыниванием, сохранением биологического разнообразия и использования современных, экологически чистых технологий на строящихся в Туркменистане промышленных объектах. Также было рассказано о международных инициативах Ашхабада, нацеленных на решение актуальных проблем современности в области экологии.

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