Туркменистан и Израиль обсудили вопросы создания формата партнерства «C5+1»

Вопросы развития туркмено-израильского взаимодействия обсудили в ходе переговоров по видеосвязи заместитель главы МИД Бердинияз Мятиев и заместитель генерального директора, глава Департамента Евразии и Балканских стран МИД Израиля Гэри Корен.

Особое внимание стороны уделили проблемам создания механизма сотрудничества между странами Центральной Азии и Государством Израиль в формате «C5+1» (Центральная Азия – Израиль). В этой связи стороны обменялись мнениями о потенциальных направлениях взаимодействия в рамках такого формата.

Также дипломаты обсудили возможности расширения контактов в научной и образовательной сферах, а также сотрудничества по линии здравоохранения.

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