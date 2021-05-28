Главы приграничных администраций Туркменистана и Афганистана провели онлайн-переговоры

Ключевые направления туркмено-афганского партнерства обсудили в формате видеоконференции хякимы (главы администрации) приграничных регионов Туркменистана и Исламской Республики Афганистан.

Афганскую сторону представляли хякимы провинций Герат, Бадхыз, Джовузджан и Фарьяб, с туркменской стороны во встрече приняли участие главы администраций Марыйского и Лебапского велаятов (областей).

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы расширения торгово-экономического и культурного сотрудничества. В частности, стороны обсудили ход строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия, ЛЭП Туркменистан – Афганистан – Пакистан, а также железнодорожной линии Тургунди – Герат.

Также афганской стороной было озвучено предложения по открытию в приграничных с Афганистаном регионах Туркменистана филиала одного из афганских банков.

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