|27.05.21 08:33
|
Президент Туркменистана встретился с главой МИД Узбекистана
Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-узбекского межгосударственного диалога в двустороннем и многостороннем форматах, прежде всего в рамках ООН и других международных структур.
Стороны подтвердили приверженность своих государств дальнейшему укреплению сотрудничества в решении актуальных проблем современности, в числе которых управление и рациональное использование водных ресурсов.
После встречи президента Туркменистана и главы МИД Узбекистана были проведены туркмено-узбекские переговоры с участием руководителей соответствующих министерств и ведомств двух стран. Затем вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали дополнительное соглашение между правительствами Туркменистана и Узбекистана о возмездном землепользовании и соглашение между правительствами двух стран о совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.
© TURKMENISTAN.RU, 2021