Президент Туркменистана встретился с главой МИД Узбекистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиза Камилова, прибывшего в Ашхабад с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития туркмено-узбекского межгосударственного диалога в двустороннем и многостороннем форматах, прежде всего в рамках ООН и других международных структур.

Стороны подтвердили приверженность своих государств дальнейшему укреплению сотрудничества в решении актуальных проблем современности, в числе которых управление и рациональное использование водных ресурсов.

Глава государства и дипломат также подтвердили стремление Туркменистана и Узбекистана к расширению связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. В этой связи была подчеркнута важность активизации деятельности совместной туркмено-узбекской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

После встречи президента Туркменистана и главы МИД Узбекистана были проведены туркмено-узбекские переговоры с участием руководителей соответствующих министерств и ведомств двух стран. Затем вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов подписали дополнительное соглашение между правительствами Туркменистана и Узбекистана о возмездном землепользовании и соглашение между правительствами двух стран о совместной туркмено-узбекской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам.

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