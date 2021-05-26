Туркменистан отметил «последний звонок» и День города Ашхабада

Во всех средних общеобразовательных школах страны Туркменистана по традиции состоялись торжественные линейки по случаю «последнего звонка».

Через считанные дни главным «виновникам» нынешних торжеств предстоит сдать выпускные экзамены, и аттестат зрелости откроет перед вчерашними школьниками множество дорог и широкие возможности для продолжения образования как в вузах страны, так и за рубежом.

Примечательно, что в этом году церемония «последнего звонка» совпала с широко отмечаемым в стране 140-летием Ашхабада. Атмосфера двойного праздника наполнила туркменскую столицу особым настроем и весельем.

По традиции, ранним утром лучшие выпускники школ, отличники учёбы, победители различных олимпиад и творческих конкурсов, а также работники сферы образования возложили цветы к монументу Независимости. Вечером этого дня на площади перед Государственным цирком состоялись праздничные гуляния, а в песенно-музыкальном центре «Ашхабад» прошел большой концерт мастеров искусств. Финальным аккордом Дня города Ашхабада и «последнего звонка» стал праздничный фейерверк.

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