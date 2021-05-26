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26.05.21 10:14

Родителям первых детей, рожденных в день 140-летия Ашхабада, вручены подарки от имени президента Туркменистана

От имени президента Гурбангулы Бердымухамедова вручены подарки и переданы поздравления родителям первых детей, родившихся в туркменской столице в день 140-летия Ашхабада.

Малыши появились на свет в Научно-клиническом центре охраны здоровья матери и ребенка. В семье Сельби и Ислама Оразмырадовых родился мальчик, а в семье Айны и Язмухаммета Атаджиковых – девочка. Оба новорожденных в этих семьях – первенцы.

Состояние здоровья младенцев удовлетворительное. Родители малышей приняли решение назвать мальчика – Ашхабад, а девочку – Мерджен, что в переводе означает «жемчужина». Счастливые родители выразили главе государства признательность за государственную политику по поддержке семьи, материнства и заботу о подрастающем поколении.

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