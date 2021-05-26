Президент Туркменистана принял участие в глобальном экологическом форуме

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял онлайн-участие в глобальном «круглом столе» высокого уровня на тему «Добывающие отрасли как двигатель устойчивого развития». Форум прошел под председательством Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Выступая на форуме, президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что Туркменистан, разделяя озабоченность в связи с негативным воздействием промышленных выбросов в окружающую среду, последовательно выступает за тесную координацию международных усилий, направленных на минимизацию существующих в этой связи рисков.

Он отметил, что Туркменистан является одним из крупнейших в мире ресурсодобывающих государств, полностью осознает в этой связи свою ответственность и прилагает усилия по сохранению баланса между производственными целями и задачами по охране окружающей среды.

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