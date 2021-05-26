Президент Туркменистана принял участие в закладке жилого комплекса «Ашхабад-сити»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов в день 140-летия Ашхабада принял участие в церемонии начала строительства крупного жилого комплекса «Ашхабад-сити» в северной части столицы.

Выступая на церемонии, глава государства отметил, что этот масштабный комплекс общей площадью 744 гектара можно назвать «городом в городе», так как он включает в себя свыше двухсот объектов различного назначения, которые образуют городскую инфраструктуру. По словам президента, здесь предусматривается возвести 180 комфортабельных жилых домов высотой от 12 до 35 этажей на 17836 квартир.

Под аплодисменты собравшихся туркменский лидер дал символический старт строительству, уложив первые лопаты бетона в основание фундамента здания нового жилого массива.

Затем президент Туркменистана проследовал в жилой столичный массив Чоганлы, где принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию 140 двухэтажных домов.

Здесь глава государства посетил один из домов, где праздновали новоселье. Гурбангулы Бердымухамедов поздравил хозяев и вручил им подарки, пожелав семейного благополучия, здоровья и успехов.

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