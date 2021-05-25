В столице Туркменистана открылась выставка «Белый город Ашхабад» в честь 140-летия города

В экспоцентре Торгово-промышленной палаты Туркменистана открылась международная универсальная выставка «Белый город Ашхабад», посвященная 140-летию столицы. В нынешнем смотре принимают участие более 90 экспонентов, в том числе представители зарубежных компаний.

Масштабная экспозиция, отражающая достижения и перспективы развития главного города страны, представила такие тематические разделы, как градостроительство, системы управления, транспорт, связь, промышленность, социальная инфраструктура, коммунальная сфера, экология и благоустройство.

В залах и на площадках выставочного центра свои достижения и потенциал представили строительные компании, предприятия транспорта, связи, сервиса, текстильного производства, агропромышленного комплекса. Здесь также представлена продукция от компаний, работающих в сфере выращивания саженцев различных растений, производства парковых оград, отделочных материалов, мебели, кухонной утвари, бытовых изделий из стекла.

Выставка дает возможность ознакомиться с туристическим потенциалом Туркменистана. Накануне летнего сезона отдыха посетители смотра могут получить информацию об организации различных видов отдыха в стране.

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