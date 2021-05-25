Ашхабад и Альбукерке развивают сотрудничество

В Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялся «круглый стол» по случаю объявления в американском городе Альбукерке 25 мая 2021 года Днем города-побратима Ашхабада. Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Туркменистане Мэтью Климоу.

В ходе праздничного мероприятия прозвучали видеопоздравления в честь 140-летия туркменской столицы от председателя Комитета городов-побратимов Ашхабад-Альбукерке Аланы Макгратон, а также от основательницы и первого председателя этого комитета Салли Томпсон.

Было подчеркнуто, что распоряжением мэра города Альбукерке Тимоти Келлера 25 мая 2021 года объявлено Днем города-побратима Ашхабада, что имеет особое значение для дальнейшего укрепления тесных партнерских связей между двумя городами.

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