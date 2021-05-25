Президенту Туркменистана присвоено звание «Почетный гражданин города Ашхабада»

Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову присвоено звание «Почетный гражданин города Ашхабада». Соответствующее постановление принял Меджлис Милли Генгеша Туркменистана.

Согласно документу, почетного звания туркменский лидер удостоен за выдающиеся заслуги и личный вклад в политическое, экономическое и культурное развитие города Ашхабада, достижение нового уровня национальной архитектуры, формирование современной городской инфраструктуры, а также в связи со 140-летием основания туркменской столицы.

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