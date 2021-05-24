На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 30 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 30 сделок на 19 миллионов долларов США.

В ходе торгов предприниматели из Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Узбекистана, Афганистана и Киргизии приобрели автобензин, технический керосин и индустриальное масло, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов. Сжиженный газ, произведенный на Сейидинском НПЗ, стал предметом сделок бизнесменов из Афганистана. Помимо этого, коммерсанты из ОАЭ закупили хлопчатобумажную пряжу.

За манатные средства предприниматели из Индии купили хлопчатобумажную пряжу на 292 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские бизнесмены приобрели бесцветное листовое стекло и хлопок-волокно. Общая сумма сделок составила 12 миллионов 200 тысяч манатов.

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