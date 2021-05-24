Президент Туркменистана принял участие во всенародном субботнике в честь 140-летия Ашхабада

В Ашхабаде при участии президента Гурбангулы Бердымухамедова состоялся всенародный ёвар (субботник), приуроченный к 140-летию туркменской столицы.

Глава государства принял участие в работах по уходу за саженцами в лесопарковой зоне южной части Ашхабада. После работы туркменский лидер побеседовал с воспитанниками ашхабадского «Дворца благоденствующих» (детского дома) и учениками выпускных классов школ столицы, которые приняли активное участие в субботнике.

Дети рассказали президенту, кем хотят стать, и задали ему интересующие их вопросы. Напутствуя юных граждан страны, Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что государство и впредь будет держать в центре внимания вопросы, связанные с учёбой и дальнейшей жизнью молодежи. Глава государства подчеркнул, что будущее страны, её благополучие зависит от того, как будет учиться и работать молодежь.

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