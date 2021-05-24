Вице-премьеры Туркменистана провели переговоры с делегацией из Санкт-Петербурга

Вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов и вице-премьер, председатель Высшей контрольной палаты Сердар Бердымухамедов встретились с председателем Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгением Григорьевым и главой «Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игорем Букато, прибывшими в Ашхабад с визитом.

В ходе беседы стороны отметили позитивную динамику взаимодействия Туркменистана с регионами Российской Федерации, в частности, с Санкт-Петербургом. В этой связи стороны обсудили вопросы реализации большого потенциала взаимодействия министерств и ведомств Туркменистана с предприятиями города на Неве.

На переговорах было отмечено, что такие крупные петербургские компании, как «Возрождение» и «Объединенная судостроительная корпорация», являются давними надежными партнерами Туркменистана. Также было подчеркнуто, что в настоящее время стороны эффективно сотрудничают в сфере строительства, развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в судостроении, образовании и в области культуры.

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