На заседании Меджлиса парламента Туркменистана принят ряд законопроектов

Состоялось четырнадцатое заседание Меджлиса Милли Генгеша (Национального Совета) шестого созыва в формате онлайн, на котором приняты ряд новых законов и нормативно-правовые акты.

На рассмотрение парламентариев были вынесены проекты законов «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «К 30-летию независимости Туркменистана», «Об учреждении юбилейной медали Туркменистана «Защитник Отечества независимого Туркменистана», «О государственно-частном партнерстве», «Об образовании» в новой редакции, «О фирменных наименованиях», «О присоединении к таможенной конвенции, касающейся контейнеров» и ряд законопроектов о внесении изменений и дополнений в другие законы страны.

Наряду с этим были рассмотрены проекты постановлений Меджлиса «Об утверждении регламента Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана» и «Об утверждении положения об организации и порядке работы аппарата Меджлиса Милли Генгеша Туркменистана».

Вынесенные на повестку дня проекты законодательных актов были единодушно одобрены и приняты Меджлисом парламента страны.

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